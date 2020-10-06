Проверка качества дорожных работ началась в Саратове
В Саратове специалисты проверяют качество ремонта дорог. Экспертизу проводит межведомственная группа, созданная по поручению губернатора Валерия Радаева.
Перед комиссией поставили задачу проанализировать приоритетность в выборе улиц для ремонта, объемы и качество дорожного ремонта.
Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», руководит рабочей группой вице-губернатор Игорь Пивоваров. В состав комиссии вошли специалисты контрольно-аналитического управления, профильных министерств и Счетной палаты.
Проверка продлится две недели. Затем рабочая группа представит выводы о проводимых в этом году дорожных работах.
Ранее сообщалось, что в 2021 году начнут строить третий автомобильный мост из Саратова в Энгельс.