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Проверка качества дорожных работ началась в Саратове

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В Саратове специалисты проверяют качество ремонта дорог. Экспертизу проводит межведомственная группа, созданная по поручению губернатора Валерия Радаева.

Перед комиссией поставили задачу проанализировать приоритетность в выборе улиц для ремонта, объемы и качество дорожного ремонта.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», руководит рабочей группой вице-губернатор Игорь Пивоваров. В состав комиссии вошли специалисты контрольно-аналитического управления, профильных министерств и Счетной палаты.

Проверка продлится две недели. Затем рабочая группа представит выводы о проводимых в этом году дорожных работах.

Ранее сообщалось, что в 2021 году начнут строить третий автомобильный мост из Саратова в Энгельс.

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