Источник сообщил о задержании экс-сенатора от КЧР Дерева

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев задержан по делу о мошенничестве. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, политика задержали в Ставрополе. «Он подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — цитирует его ТАСС.

В 2018 году Дерева задержали в рамках расследования дела о махинациях при строительстве животноводческих комплексов и выведении из бюджета 120 млн рублей. Дело расследовалось в течение семи лет. За это время реальные сроки получили несколько бывших налоговиков.

Тогда Дерев провел в СИЗО ровно год и был освобожден из-под стражи в марте 2019 года.