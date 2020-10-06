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Источник сообщил о задержании экс-сенатора от КЧР Дерева

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Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев задержан по делу о мошенничестве. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, политика задержали в Ставрополе. «Он подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — цитирует его ТАСС.

В 2018 году Дерева задержали в рамках расследования дела о махинациях при строительстве животноводческих комплексов и выведении из бюджета 120 млн рублей. Дело расследовалось в течение семи лет. За это время реальные сроки получили несколько бывших налоговиков.

Тогда Дерев провел в СИЗО ровно год и был освобожден из-под стражи в марте 2019 года.

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