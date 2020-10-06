Международная неделя письма стартовала в Тверской области

Тверская область присоединилась к Международной неделе письма, которая с 5 по 11 октября проходит во многих странах мира, в том числе в России.

Эту акцию впервые провели в 1957 году. Она проводится в течение недели, на которую приходится 9 октября — день основания Всемирного почтового союза.

Как пишут «Тверские ведомости», в Твери в эти дни будут гасить почтовую продукцию памятным переводным штемпелем «Международная неделя письма». К этой дате специально выпустили конверты с аналогичной надписью и тематическим оформлением.

Любой желающий сможет поставить оттиск памятным штемпелем в центральном отделении почтовой связи Твери. Конверты с оттиском для кого-то станут памятным сувениром, а для кого-то — пополнением коллекции.