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Международная неделя письма стартовала в Тверской области

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Тверская область присоединилась к Международной неделе письма, которая с 5 по 11 октября проходит во многих странах мира, в том числе в России.

Эту акцию впервые провели в 1957 году. Она проводится в течение недели, на которую приходится 9 октября — день основания Всемирного почтового союза.

Как пишут «Тверские ведомости», в Твери в эти дни будут гасить почтовую продукцию памятным переводным штемпелем «Международная неделя письма». К этой дате специально выпустили конверты с аналогичной надписью и тематическим оформлением.

Любой желающий сможет поставить оттиск памятным штемпелем в центральном отделении почтовой связи Твери. Конверты с оттиском для кого-то станут памятным сувениром, а для кого-то — пополнением коллекции.

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