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Воробьев призвал граждан избегать публичных мероприятий из-за COVID-19

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона избегать публичных мероприятий, так как это опасно из-за распространения коронавирусной инфекции.

Чиновник также заявил о необходимости соблюдать стандарты эпидбезопасности, чтобы пройти период роста заболевания и снова не уйти на карантин.

Для размещения пациентов с коронавирусом в области в парке «Патриот» открылся временный госпитали, добавил Воробьев. При этом он отметил, что жители Подмосковья с понедельника должны указывать в специальной анкете место, где они предположительно могли заразиться коронавирусом.

Согласно его данным, большинство уже опрошенных граждан признались, что не носили защитные маски в общественных местах.

«Восемь из десяти человек (с COVID-19. — Ред.) подтверждают, что они игнорировали ношение масок в торговых центрах и транспорте. Транспорт для нас — это пригородное сообщение, Мострансавто, это еще также 5 тыс. автобусов, частные перевозчики», — сказал Воробьев в ходе заседания облправительства, трансляцию которого вел телеканал «360».

Вдобавок к этому губернатор уточнил, что с понедельника треть школ области ушли на каникулы. В тоже время он обратил внимание министра образования региона уделять особое внимание организации утреннего контроля состояния здоровья детей в школах.

Учреждениям образования, перевозчикам и местным властям Подмосковья нужно усилить контроль за соблюдением масочного режима, заключил Воробьев.

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