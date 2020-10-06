Скончался радиоведущий Рубен Акопян

Ведущий вечернего шоу «Однажды в городе» на «Радио 7 на семи холмах» Рубен Акопян скончался в возрасте 48 лет. Об этом во вторник, 5 октября сообщается на сайте радиостанции.

«Коллектив «Радио 7» и «Европейской медиагруппы» выражает искренние соболезнования родным и близким Рубена. Это огромная потеря для всех нас», — говорится в сообщении.

Акопян родился в 1972 году в Армении. Является выпускником Ереванского государственного университета с дипломом преподавателя русского языка и литературы. Работал на «Радио 7» с 2009 года.

Коллеги Акопяна отметили, что он был влюблен в музыку и прямой эфир, которому посвятил 25 лет свое жизни. Талант ведущего был отмечен главными российскими радионаградами.