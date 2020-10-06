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Власти Петрозаводска не приняли ни одной отремонтированной дороги

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Администрация Петрозаводска раскритиковала качество ремонта дорог в городе. Им занималось ООО «Кондопожское ДРСУ». Эксперты не приняли ни одной отремонтированной дороги у подрядчика. Ранее компании высказывались претензии, однако требования так и не были выполнены.

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Как пишет ИА «Карелinform», экспертную комиссию не устроило, в частности, то, что на проезжей части скапливается большое количество воды. Теперь дорожники обязаны сделать отводы поверхностных вод на тротуарах и дорогах.

Оплату компания получит только после того, как устранит все недостатки, предупредил глава городского комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

Также в отношении Кондопожского ДРСУ будут применены штрафные санкции. Компании выставили счет на 1,8 млн рублей за нарушение технологии, необеспечение безопасности дорожного движения и несвоевременную уборку на месте работ.

Ранее сообщалось, что Карелии выделят из федерального бюджета более 570 млн рублей на ремонт дорог. Изменения в бюджет на 2020 год депутаты одобрили на заседании заксобрания республики. Средства направят на работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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