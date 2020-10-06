Лабораторию по исследованию на COVID-19 методом ПЦР откроют в Ухте

В Ухте оборудуют лабораторию по исследованию на COVID-19 методом ПЦР. В ближайшее время ожидается поставка необходимого оборудования.

По словам главврача ухтинской городской поликлиники Антонины Пешковой, к открытию все готово, однако подрядчик сорвал поставку ламинарных боксов. Теперь они прибудут в регион только через неделю.

По причине срыва сроков договор на поставку будет расторгнут. Как только шкафы поставят в Коми, лаборатория откроется, пообещала специалист.

ИА «Комиинформ» уточняет, что сейчас лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции проводят пять лабораторий в Коми: четыре — в медицинских организациях и одна — в республиканском Центре гигиены и эпидемиологии.

2 октября в Москве был побит суточный рекорд по числу тестов на коронавирус. За 24 часа в столице провели 81 тыс. исследований. Это было почти на 11% больше, чем днем ранее.