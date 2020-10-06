В Генпрокуратуре Азербайджана заявили о гибели 27 мирных жителей в НКР

С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 27 мирных жителей, а получил ранения 141 человек. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

В ведомстве также отметили, что в результате действий Армении были разрушены 63 гражданских объекта и 376 жилых домов.

Накануне в минобороны Армении заявили об уничтожении крупного подразделения вооруженных сил Азербайджана. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики «мощным артиллерийским огнем» накрыла крупное подразделение ВС Азербайджана, в результате чего погибли 200 азербайджанских военных.

В свою очередь, в Баку назвали дезинформацией распространенные Ереваном сообщения о больших потерях в ВС Азербайджана и подчеркнули, что армянская армия вынуждена отступать и сама несет большие потери в живой силе и военной технике.

Ранее, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем они осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовал призыв лидеров трех стран и заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.