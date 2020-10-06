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Спрос на отдых на турбазах Томской области вырос летом на треть

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В Томской области в летний период пандемии на 30–40% вырос спрос на проживание и услуги на некоторых туристических базах и заимках, причем на отдых туристы приезжали не только в выходные, но и в будни.

Как рассказала РИА «Томск» глава регионального комитета развития внутреннего и въездного туризма Ирина Лахтионова, люди проводили полноценный отпуск в Томской области. А чтобы спрос после пандемии на внутренний туризм не упал, необходимо работать над качеством оказания услуг и над соответствием цены и качества туров в Томской области, уверена эксперт.

Сама пандемия, по мнению Лахтионовой, вызвала изменения в сфере туризма: больше внимания уделяется вопросам безопасности, обслуживание стало более технологичным — турист может купить билеты и забронировать экскурсии дистанционно.

Ранее сообщалось, что с 5 октября в России стартовал второй этап программы туристического кэшбэка.

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