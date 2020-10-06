Глава МИД Турции посетит Баку и встретится с Алиевым

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправился в Азербайджан, говорится во вторник, 6 октября, в заявлении МИД Республики.

В ходе рабочего визита Чавушоглу примет лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Стороны обменяются мнениями о нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, а также о других текущих региональных и международных событиях.

Кроме того, состоится встреча главы МИД Турции с премьер-министром Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Накануне президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Армения должна покинуть «оккупированную азербайджанскую территорию».

Визит Чавушоглу в Азербайджан проходит на фоне обострившегося конфликта между Баку и Ереваном. 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале обстрелов на линии соприкосновения в непризнанной республике Нагорный Карабах.

По данным армянской стороны, Турция помогает Азербайджану. Так, 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.

Турция опровергла эти сообщения, отметив, что пока не видит причин отправлять военных в Карабах. Эрдоган пообещал оказать Азербайджану любую необходимую помощь при необходимости.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После нескольких лет войны Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года велись переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.