В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1156 пациентов

Еще 1156 пациентов, у которых был диагностировал коронавирус, выздоровели в Москве. Об этом во вторник, 6 октября, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 156 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 255 100», ― рассказала она журналистам.

Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что московская система здравоохранения готова к новому пику заболеваемости COVID-19.

Ранее в тот же день заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в столице отсутствует необходимость вводить пропускной режим, а также выразил надежду, что данная мера не понадобится в будущем.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

С 28 сентября по 28 октября власти столицы ввели домашний режим для горожан старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

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