Оппозиция предложит экс-депутата Жапарова на пост премьера Киргизии

В Киргизии оппозиция выдвинет на пост премьер-министра экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Об этом 6 октября рассказал представитель оппозиционной партии «Мекенчил».

«Оппозиция хочет видеть на посту премьер-министра Садыра Жапарова», — цитирует его «Интерфакс». Сторонники политика в настоящее время заняли здание правительства Киргизии и не допускают в него действующих сотрудников.

Ранее Жапарова освободили из колонии, где оппозиционер отбывал наказание по обвинению в захвате заложника.

В правительстве Киргизии заявили, что оно работает в особом режиме. «Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию имеющихся вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны», — отметили в кабмине Киргизии.

Из бишкекского СИЗО-1 отпустили обвиняемых по делу о событиях в Кой-Таше. На свободу вышли экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев. На улице их встречали сторонники.

Из сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева под стражей остается только бывший мэр столицы Албек Ибраимов.

Генеральным прокурором Киргизии себя провозгласил Сыймык Жапыкеев.

Ранее во вторник представитель оппозиционной национал-патриотической партии Киргизии «Чон казат» Максат Мамытканов заявил о планах оппозиционных сил республики отстранить от должности действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Ранее в этот же день Жээнбеков назвал произошедшие после парламентских выборов в стране протесты попыткой захвата власти. Он сообщил, что предложил ЦИК тщательно расследовать нарушения на выборах и при необходимости отменить их результаты.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании.

На следующий день сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентного барьера, захватили здания не только парламента и мэрии города, но и общественной телерадиокомпании.