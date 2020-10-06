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Капитан ХК «Эдмонтон Ойлерс» заразился коронавирусом

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили на сайте клуба.

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Отмечается, что 23-летний канадский нападающий находится на самоизоляции в своем доме. Игрок чувствует себя хорошо и испытывает легкие симптомы заболевания, говорится в релизе от 5 октября,

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Макдэвид провел в составе «Эдмонтона» 64 матча и набрал 97 очков, также на его счету пять шайб и четыре голевых паса в четырех встречах плей-офф.

В середине июля сообщалось, что НХЛ в ходе тестирования выявила коронавирус у 30 игроков.

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