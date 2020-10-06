В России предложили ввести штраф за парковку на газоне и проезд по нему

Согласно проекту ст. 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории» в новом Кодексе об административных правонарушениях, за парковку на газонах и проезду по ним предполагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает «РИА Новости».

«Остановка (стоянка) транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, используемых для работ по благоустройству, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд транспортных средств по указанным объектам влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей», — говорится в проекте.

Сейчас федеральное законодательство не устанавливает наказаний за эти действия. Правомерность привлечения автовладельца к ответственности определяется на основании местных законов и постановлений.

Аналогичный штраф предусмотрен и за мойку автомобилей в неположенных местах и хранение автохлама во дворах.

Крупный штраф — от 20 тыс. до 25 тыс. рублей для юридических лиц и от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан — грозит за несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов.

По словам члена рабочей группы по доработке проекта КоАП, первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, в первой редакции проекта КоАП отдельной статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории и создания комфортной среды проживания в любом населенном пункте России вообще не было предусмотрено. Однако, как отметила сенатор, для регионов и особенно муниципалитетов очень важно, «чтобы такой состав в новом кодексе появился и был легко администрируемым». Поэтому в настоящем варианте такая статья появилась. Она включает в себя семь универсальных подпунктов, отражающих «практически все потребности по наведению порядка в этой сфере».

Рукавишникова добавила, что администрировать правонарушения в данной сфере смогут не только федеральные или региональные органы государственной власти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, которые ежедневно видят подобные правонарушения, но до сих пор не имели достаточных полномочий для их пресечения и предупреждения.

Парламентарий подчеркнула, что «это тем более важно потому, что президент России Владимир Путин во время недавней встречи с сенаторами подчеркнул, что создание комфортной городской среды и уюта в любом поселении является важной задачей, на решение которой в ближайшие годы будут выделяться в том числе средства федерального бюджета».