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Биллингсли отметил важный прогресс на встрече с представителями России

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Спецпредставитель Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил прогресс, достигнутый в ходе встречи с российской стороной в Хельсинки. Об этом он написал 6 октября на своей странице в Twitter.

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Биллингсли поблагодарил президента Финляндии Саули Ниинистё за гостеприимство при проведении важных переговоров между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями. «Важный прогресс», — заключил он.

Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности прошел 5 октября в Хельсинки. Предыдущие переговоры, в которых участвовали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и Маршалл Биллингсли, состоялись 17–18 августа в Вене.

20 сентября Биллингсли заявил о готовности Вашингтона в ближайшие дни заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление ДСНВ. При этом если Россия не согласится с условием США для продления договора сейчас, то после президентских выборов у Белого дома могут появиться новые требования, добавил он.

В России заявление американцев расценили как ультиматум, который является неприемлемым. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова к любому развитию ситуации с Договором о сокращении наступательных вооружений. Необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности Россией уже созданы.

В 2021 году истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного между Россией и США в 2010 году. Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.

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