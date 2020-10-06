Совет безопасности Киргизии соберется на экстренное совещание

Новый состав Совета безопасности Киргизии соберется на экстренное заседание во вторник, 6 октября. Об этом сообщил и.о. главы Госкомитета национальной безопасности Омурбек Суваналиев, передает «Интерфакс».

В заседании примут участие и.о. генпрокурора республики Алмамбет Шыкмаматов, и.о. коменданта Бишкека Курсан Асанов, замглавы МВД Алмаз Орозалиев.

Совет безопасности обсудит вопрос стабилизации общественно-политической ситуации в республике, сложившейся после выступлений оппозиции, захвата здания парламента и освобождения заключенных.

Заседание пройдет в закрытом режиме.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Утром во вторник и.о. генпрокурора республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии. В свою очередь президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что допускает такую возможность.