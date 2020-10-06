Россиян предупредили о магнитных бурях

В конце октября на Земле начнется магнитная буря, об этом предупредили сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук на своем сайте.

С 21 по 24 октября возмущения электромагнитного поля Земли будут слабыми. С 25 октября начнется магнитная буря средней силы.

Три следующих дня магнитосфера останется возбужденной, после этого ее состояние нормализуется.

Всего в классификации магнитных бурь существует пять уровней. Сильнейшая магнитная буря 2020 года обрушилась на Землю в ночь на 28 сентября. Уровень геомагнитной активности был увеличен в два раза.