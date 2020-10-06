Митинг в поддержку президента Киргизии проходит в центре Оша

Митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит на центральной площади киргизского города Оша. Об этом сообщило агентство Sputnik Киргизия.

Перед собравшимися выступил младший брат президента и депутат парламента республики Асылбек Жээнбеков. По его словам, в стране есть всенародно избранный президент и всенародно избранный парламент. Он также добавил, что ситуация должна вернуться в правовое русло.

После выступления Жээнбеков дал комментарий журналистам, в котором отметил, что не организовывал митинг, а выступил перед собравшимися по их просьбе, после чего снова призвал народ Киргизии к единству.

Как сообщил корреспондент агентства, после того, как депутат завершил выступление, отдельные люди начали выкрикивать лозунги о несправедливости прошедших выборов. Всего на митинге собралось около 500 человек.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

5 октября в Бишкеке сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер, начали устраивать протесты против итогов выборов. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Утром во вторник cамопровозглашенный генпрокурор республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил во вторник, 6 октября, что допускает возможность аннулирования итогов парламентских выборов.