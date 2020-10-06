Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору эффективного антисептика

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам по правильному выбору эффективного антисептика против коронавирусной инфекции. Советы разместила пресс-служба на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в первую очередь следует обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его следует втирать в кожу, а также его количество.

Для эффективного удаления бактерий и вирусов стоит выбирать кожный антисептик с широким спектром действия. В его состав должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.

Что касается обработки рук антисептиком, то необходимо обрабатывать кожу не только на ладонях, но и между пальцами до полного высыхания, но не менее 30 секунд.

29 сентября сообщалось, что в Москве сформирован трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. В запасе более 68 млн единиц СИЗ, сообщили в Депздраве. Это маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия.