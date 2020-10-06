Протестующие освободили из тюрьмы экс-премьера Киргизии Сатыбалдиева
Протестующие против результатов парламентских выборов в Киргизии освободили бывшего премьер-министра республики Жанторо Сатыбалдиева. Об этом сообщил «Интерфакс» во вторник, 6 октября.
Отмечается, что в соцсетях распространяется видео выхода Сатыбалдиева из колонии. Сторонники бывшего премьера встретили его аплодисментами и ликованием.
Отмечается, что Сатыбалдиев был осужден на 7,7 лет лишения свободы за коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Ранее, 6 октября, сообщалось, что протестующие в Киргизии освободили из заключения бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова. Также из колонии были освобождены экс-депутат Мээрбек Мискенбаев и Садыр Жапаров.
Участники акций протеста в ночь с 5 на 6 октября захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии, и протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны.
Демонстранты требовали освободить экс-президента Алмазбека Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей. Около 2:00 бывшего президента вывели из СИЗО сами сотрудники спецслужбы.
5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.
По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.
Утром во вторник cамопровозглашенный генпрокурор республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии. В свою очередь президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что допускает такую возможность.