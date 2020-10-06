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Сын Трампа по видеосвязи дал показания прокуратуре Нью-Йорка

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Сын президента США Эрик Трамп в понедельник, 5 октября, дал под присягой показания генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк в связи с расследованием в отношении компании Trump Organization. Об этом пишет The New York Times.

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По информации издания, сын главы государства отвечал на вопросы сотрудников прокуратуры по видеосвязи. Опрос завершился в 17.00 по времени восточного побережья США (00:00 мск).

Отмечается, что в ведомстве отказались раскрыть суть показаний Эрика Трампа. Его адвокаты от комментариев воздержались.

Расследование в отношении Trump Organization было начато генпрокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс в марте. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике.

Еще до инаугурации Дональд Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их сыновьям Дональду и Эрику. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.

В конце сентября The New York Times со ссылкой на налоговые декларации писала, что Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. По информации издания, американский лидер в 2016 году, когда стал президентом, заплатил только $750 подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году.

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