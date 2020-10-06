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В Свердловской области возник пожар в ТЦ на площади 1 тыс. кв. м

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В Свердловской области в городе Богдановиче загорелся торговый центр, об этом во вторник, 6 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 01:57 мск. Огонь распространился на площади 1000 кв. м. и охватил второй этаж здания. В 04:59 мск пожар был локализован.

В ведомстве отметили, что на момент ЧП людей в здании не было. Пожару присвоен второй ранг сложности.

К тушению привлекли 35 человек и 10 единиц техники. По данным МЧС, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Вечером 3 октября произошел пожар на свалке завода по механической переработке бытовых отходов в Санкт-Петербурге. Площадь горения составляла 2,5 тыс. кв. м.

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