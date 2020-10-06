Основатель антивирусной компании McAfee обвиняется в неуплате налогов

Основатель американской компании – разработчика антивирусного ПО McAfee Джон Макафи обвиняется в уклонении от уплаты налогов в США. Об этом сообщается на сайте американского минюста.

Обвинение Джону Макафи было предъявлено 5 октября. Помимо уклонения от уплаты налогов он также обвиняется в намеренном непредоставлении налоговых деклараций. Сам Макафи был ранее задержан в Испании, ему грозит экстрадиция в США.

Согласно обвинительному заключению, Джон Макафи заработал миллионы дохода от продвижения криптовалют, консалтинговой работы, выступлений и продажи прав на свою историю жизни для документального фильма.

Также сообщается, что он якобы уклонился от уплаты налогов, направив свои доходы на банковские счета и счета обмена криптовалют на имена кандидатов, и скрывал активы, зарегистрированные на подставных лиц.

В случае вынесения обвинительного приговора Макафи грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов и максимальное наказание в виде одного года лишения свободы по каждому пункту обвинения в умышленном непредоставлении налоговых деклараций. Кроме того, бизнесмену могут грозить денежные штрафы.

В июле заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, в каких регионах совершается наибольшее число преступлений с налогами. По ее словам, в лидерах Москва и Московская область.

При этом российский бюджет теряет из-за налоговых преступлений, совершенных в стране, более 58 млрд рублей ежегодно. В связи с этим правоохранители предложили внести в Уголовный кодекс России новую статью «Налоговое мошенничество».