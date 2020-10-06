Протестующие в Бишкеке набросились на депутата парламента

Сторонники оппозиционных партий, не прошедших, по предварительным результатам выборов, в парламент Киргизии, напали в Бишкеке на депутата партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Об этом во вторник, 6 октября, передает ТАСС.

Инцидент произошел около здания белого дома в центре столицы республики.

«Вышел Мадумаров. И тут на него набросились все, стали кричать.... Водитель еле оттащил его, усадил в машину и быстро уехал», — приводит слова очевидца агентство.

Партия избитого депутата «Бутун Кыргызстан» попала в число тех, которые, по предварительным данным, прошли в парламент.

Сильно пострадал от протестующих также бывший глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев.

По информации портала 24.kg, в ходе волнений были избиты несколько медиков из-за подозрений, что они развозили боеприпасы в машинах скорой помощи.

Ранее в ночь на 6 октября участники акций протеста захватили здание белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии, а также здания общественной телерадиокомпании.

Кроме того демонстранты протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны. Они требовали освободить экс-президента Алмазбека Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей. Около 2:00 бывшего президента вывели из СИЗО сами сотрудники спецслужбы.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.