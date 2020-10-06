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Депутат Рады заявил об обмане украинцев Зеленским и его командой

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда обманули украинских граждан, не сдержав предвыборных обещаний. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

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Депутат сравнил выборы на Украине со «свадьбой», после которой произошла «супружеская измена». Кузьмин заявил, что избирателю, как и жениху при выборе невесты, важно не ошибиться и проголосовать за ту власть, которая не обманет его.

При этом Кузьмин отметил, что в этот раз Зеленский и его команда сумели обмануть украинцев, так как не выполняли ряд обещаний, в том числе закончить войну в Донбассе, остановить насильственную украинизацию, а также снизить тарифы, пишет «РИА Новости».

26 сентября Пушков назвал концом «украинской мечты» заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое он высказал Зеленскому, что «Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат».

Сенатор подчеркнул, что «мечта присосаться к евроденьгам и была главной надеждой майдана» и в этой связи высказывание Борреля является очень важным.

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