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Минобороны показало запуск ракеты Р-37М истребителем Су-35С

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Минобороны России впервые продемонстрировало пуск ракеты Р-37М истребителем Су-35С. Видеоролик опубликован на Youtube-канале оборонного ведомства.

На видеозаписи показан полет истребителей Су-35С, которые запускают ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М. Отмечается, что ролик приурочен к 100-летию Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В. П. Чкалова.

Ракета Р-37М при старте имеет массу около 510 кг и длину более 4 м. Дальность полета ракеты составляет 200 км, она может поражать цели на высоте от 15 до 25 км. Су-35С может быть укомплектован четырьмя ракетами такого класса.

О вооружении самолета Су-35С сверхдальнобойными ракетами «воздух-воздух» Р-37М стало известно в апреле 2020 года.

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