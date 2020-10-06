Западные страны бояться «неугодной правды» и поэтому заблокировали выступление в Совете экс-главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани. Об этом заявил постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя, его слова приводятся на сайте российского представительства.

Небензя отметил, что западные страны хотят заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную ими картину «злодеяний сирийского режима», а также непогрешимости ОЗХО. Кроме того, диплом назвал произошедшее с Бустани позором и отметил, что это первый подобный случай в истории Совбеза.

Также отмечается, что на сайте российского представительства опубликован текст выступления Жозе Бустани касательно озабоченности одного из официальных лиц ОЗХО в связи с проведением Организацией расследования инцидента в сирийской Думе.

Ранее 5 октября сообщалось, что Великoбритания, Бeльгия, Эстoния, Фрaнция, Гeрмания и США заблoкировали выступлeние в Сoвете Безoпасности ОOН первогo генеральногo директорa ОЗХО Жозе Бустани.

Бустани покинул пост гендиректора ОЗХО в 2002 году по настоянию делегации США, после того как пригласил Ирак вступить в организацию. По мнению наблюдателей, членство Ирака в одной организации с США могло мешать попыткам Вашингтона свергнуть режим Саддама Хусейна.

Ранее западные страны в СБ ООН неоднократно приглашали всевозможных докладчиков на заседания, нередко в стенах СБ ООН выступали представители гражданского общества и неправительственных организаций.