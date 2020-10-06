На Камчатке ученые обнаружили изменение цвета и плотные отложения в реке

Плотные отложения и изменение цвета воды в реке Налычева обнаружили во вторник, 6 октября, специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО). Об этом заявил врио руководителя КамчатНИРО Александр Варкентин.

«На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — приводит слова Варкентина «РИА Новости».

Как отметил врио руководителя института, были взяты пробы воды и грунта, которые отправлены для исследования в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток, в местную лабораторию и переданы представителям СК РФ для проведения исследования в независимой лаборатории.

Варкентин пояснил, что таким образом будут проведены три независимых исследования, и уже по их результатам можно будет сделать выводы, было ли произошедшее природным явлением или носило техногенный характер. Сейчас таких выводов однозначных сделать нельзя, уточнил специалист.

5 октября министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что превышений по содержанию нефти в пробах воды, взятых на Камчатке, нет. При этом глава ведомства отметил, что в пробах были обнаружены небольшие превышения содержания железа и фосфатов, однако такое фиксировалось и ранее.

Ранее в этот день власти Камчатки назвали три вероятные причины загрязнения прибрежных вод, среди которых техногенное загрязнение в связи с деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток.