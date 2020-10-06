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Американец попросил $6 млн для выдуманных компаний из «Игры престолов»

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Житель США попытался получить кредиты на $6,1 млн для выдуманных компаний, названия которых перекликаются с сериалом «Игра престолов». Об этом сообщила пресс-служба Минюста страны.

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Как рассказали в ведомстве, 38-летний житель Северной Каролины был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи, банковском мошенничестве и участии в незаконных денежных операциях.

Так, Тристан Бишоп Пэн подал заявки на льготные кредиты в рамках поддержки экономики в период пандемии. Как уточняет телеканал «360», ссуды по этой программе можно получить с целью выплат зарплат сотрудникам, оплаты аренды, процентов по другим кредитам, а также коммунальных услуг. Далее кредит могут частично или полностью списать, если на предприятии сохранятся рабочие места и зарплата.

Всего предприимчивый американец подал 14 заявок на общую сумму свыше $6 млн и получил более $1,7 млн после одобрения двух из них. Так, заявки были поданы на кредиты для компаний White Walker («Белый ходок» — так называли ходячих мертвецов шоу), Khaleesi («Кхалиси» — социальный статус одной из главных героинь сериала Дейенерис Таргариен) и The Night’s Watch («Ночной дозор» — охранники северной границы Семи королевств).

В конце июля жителя американского штата Флорида обвинили в мошенничестве, после того как он купил себе спортивный автомобиль на деньги, выделенные по программе помощи предпринимателям в условиях пандемии нового коронавируса.

Автомобиль и остававшиеся на счету деньги арестованы. Мужчине грозит наказание до 30 лет лишения свободы.

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