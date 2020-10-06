Активность вулкана Сангай не повлияет на производство бананов

Выпадение пепла в результате активности вулкана Сангай в Эквадоре не окажет серьезного влияния на производство бананов. Об этом во вторник, 6 октября, «РИА Новости» рассказал исполнительный директор — глава Ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE) Хосе Антонио Идальго.

По его словам, большинство фермеров — 89% — предприняли своевременные меры по защите плантаций. В этой связи большого влияния пепла на производство нет, пишет «Ридус».

Идальго отметил, что за первое полугодие 2020 года Эквадор поставил в Россию свыше 1 млн т бананов.

Около двух недель назад пепел от извержения Сангая выпал на территории четырех провинций Эквадора. Вулкан серьезно затруднил авиасообщение в стране. Большие проблемы возникли буквально во всех областях жизни. Газета El Comercio со ссылкой на производителей и экспортеров сообщала, что активность вулкана Сангай в Эквадоре влияет на качество производимых бананов и приведет к сокращению экспорта на 25%, пишет агентство «Прайм».

Генеральный директор агентства Fruitnews и Союза производителей ягод Ирина Козий в беседе с сайтом aif.ru 30 сентября призвала не паниковать заранее.

«Представители отраслевых ассоциаций пока не приводили точную информацию о потерях. Но импорт бананов из Эквадора важен для нашего рынка. Эквадорские бананы — это 95% нашего импорта», — отметила собеседница издания.

Она напомнила, что есть и другие крупные производители — Филиппины, Бразилия, Индия, Коста-Рика, однако у России 30-летние связи с производителями бананов из Эквадора, и в случае чего менять каналы поставок будет сложно.