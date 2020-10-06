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Появились первые кадры из захваченного парламента Киргизии

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В сети опубликованы первые кадры из здания парламента, которое ранее захватили протестующие, выступившие против результатов парламентских выборов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

РЕН ТВ, Киргизия, здание парламента

Судя по кадрам, протестующие ходят по зданию парламента с национальными флагами. Кроме того, они сняли портреты президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Часть участников акции протеста заняли места за столами, за которыми проходят правительственные совещания.

РЕН ТВ, Киргизия, здание парламента

РЕН ТВ, Киргизия, здание парламента

Ранее в ночь на 6 октября участники акций протеста против результатов парламентских выборов в столице Киргизии Бишкеке протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны.

Демонстранты требовали освободить Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей. Около 2:00 бывшего президента вывели из СИЗО сами сотрудники спецслужбы.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.

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