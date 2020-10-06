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Сотовую связь восстановили после отключений в центре Бишкека

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Сотовую связь восстановили в центре столицы Киргизии — Бишкеке, где вечером 5 октября начались столкновения между недовольными результатами парламентских выборов и силовиками. Об этом со ссылкой на жителей города и журналистов сообщил «Интерфакс».

По данным агентства, работает не только сотовая связь, но также и подключение к мобильному интернету.

Ранее сообщалось, что протестующим удалось захватить здание парламента республики, где находится офис президента Киргизии Сооранбая Жээнбекова, а также прорваться на территорию госкомитета национальной безопасности и освободить из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.

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