Пушков отреагировал на установку памятника Горбачеву в Германии
Российский сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал установленный в Германии памятник первому и последнему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву и назвал монумент «просто бездарным».
По словам политика у автора скульптуры получился «какой-то мелкий худощавый бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках».
«Отвлекаясь от оценки самого факта появления нового памятника Горбачеву в Германии, для которой советский генсек сделал неизмеримо больше, чем для собственной страны, надо признать, что Горбачев здесь неузнаваем. Не его лицо, не его фигура», — написал Пушков в Telegram.
Также сенатора удивило, что бывшего советского лидера изобразили держащим в руке «странный молоточек».
«Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием «В нерешительности с молоточком». Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно», — подчеркнул Пушков.
На прошлой неделе памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт, церемонию приурочили к 30-летию воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября.
4 октября сообщалось, что Горбачев поделился впечатлениями от посещенного им предпремьерного показа спектакля «Горбачев» в Театре Наций.