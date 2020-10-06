Театры ищут варианты работы для актеров старше 65 лет

Сотрудники в возрасте 65+ с 5 октября должны перейти на удаленную работу, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. В столичных театрах это, как правило, народные и заслуженные артисты, на которых держится репертуар.

«Я даже представить не могу, как мы сможем сказать, например, Станиславу Андреевичу Любшину или Нине Ивановне Гуляевой, что они опять не будут выходить на сцену», — сказала «Известиям» замдиректора МХТ им. А.П. Чехова Марина Андрейкина.

Нарушение нормативного документа грозит работодателям штрафом до 500 тыс. рублей и даже закрытием. Чтобы подобные ограничения не поставили под вопрос работу столичных театров, их руководители нашли возможность избежать санкций, при этом не отправляя мэтров на удаленку. В указе есть уточнение: те люди из группы риска, чье присутствие является критически важным для обеспечения функционирования организации, могут оставаться на рабочем месте.

Расплывчатость формулировки оставляет шанс возрастным артистам работать на сцене, ведь во многих театрах зритель идет на кумиров, которым за 65, будь то Инна Чурикова в «Ленкоме», Станислав Любшин в МХТ имени Чехова или Ирина Алферова в «Школе современной пьесы».

«В театре целый ряд структур может работать дистанционно, и мы их сейчас перевели на удаленную работу, но артисты должны выходить на сцену. Поэтому они трудятся в обычном режиме, если здоровы. А если они заболевают или плохо себя чувствуют, мы, конечно, отстраняем их от работы», — рассказал «Известиям» генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Не все возрасты покорны: театры не могут обойтись без актеров старше 65