Прямой эфир

Театры ищут варианты работы для актеров старше 65 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники в возрасте 65+ с 5 октября должны перейти на удаленную работу, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. В столичных театрах это, как правило, народные и заслуженные артисты, на которых держится репертуар.

Сцена спасения: переживут ли пандемию частные театры
России может помочь европейский опыт поддержки учреждений культуры, считают эксперты

«Я даже представить не могу, как мы сможем сказать, например, Станиславу Андреевичу Любшину или Нине Ивановне Гуляевой, что они опять не будут выходить на сцену», — сказала «Известиям» замдиректора МХТ им. А.П. Чехова Марина Андрейкина.

Нарушение нормативного документа грозит работодателям штрафом до 500 тыс. рублей и даже закрытием. Чтобы подобные ограничения не поставили под вопрос работу столичных театров, их руководители нашли возможность избежать санкций, при этом не отправляя мэтров на удаленку. В указе есть уточнение: те люди из группы риска, чье присутствие является критически важным для обеспечения функционирования организации, могут оставаться на рабочем месте.

Расплывчатость формулировки оставляет шанс возрастным артистам работать на сцене, ведь во многих театрах зритель идет на кумиров, которым за 65, будь то Инна Чурикова в «Ленкоме», Станислав Любшин в МХТ имени Чехова или Ирина Алферова в «Школе современной пьесы».

«В театре целый ряд структур может работать дистанционно, и мы их сейчас перевели на удаленную работу, но артисты должны выходить на сцену. Поэтому они трудятся в обычном режиме, если здоровы. А если они заболевают или плохо себя чувствуют, мы, конечно, отстраняем их от работы», — рассказал «Известиям» генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Не все возрасты покорны: театры не могут обойтись без актеров старше 65

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020