Путешественники дали совет для уменьшения веса багажа в аэропорту

Путешественники поделились с британским изданием Daily Express лайфхаками, как уменьшить вес чемодана.

В первую очередь, по их мнению, необходимо избавиться от джинсов, комбинезонов, курток и рубашек. Эти вещи опытные туристы считают «лишними». Если же что-то из перечисленного взять в поездку необходимо, пассажирам рекомендовали надеть такую вещь на себя во время полета. Для провоза в багаже эти элементы одежды слишком тяжелые и занимают много места.

Кроме того, не следует брать с собой громоздкие туалетные принадлежности — например, фен, который, скорее всего, будет в номере отеля.

Также один собеседников издания призвал тщательней планировать свой гардероб. В частности, стоит взять с собой одежду «базовых» цветов (черный, белый, серый, бежевый), а также постараться уменьшить количество пар обуви.

25 июля сообщалось, что стюардессы рассказали, как вести себя в самолете, чтобы в случае чрезвычайной ситуации на борту иметь больше шансов на выживание. По их словам, пассажирам стоит быть внимательными.