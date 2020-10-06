Прямой эфир

Путешественники дали совет для уменьшения веса багажа в аэропорту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Путешественники поделились с британским изданием Daily Express лайфхаками, как уменьшить вес чемодана.

В первую очередь, по их мнению, необходимо избавиться от джинсов, комбинезонов, курток и рубашек. Эти вещи опытные туристы считают «лишними». Если же что-то из перечисленного взять в поездку необходимо, пассажирам рекомендовали надеть такую вещь на себя во время полета. Для провоза в багаже эти элементы одежды слишком тяжелые и занимают много места.

Кроме того, не следует брать с собой громоздкие туалетные принадлежности — например, фен, который, скорее всего, будет в номере отеля.

Также один собеседников издания призвал тщательней планировать свой гардероб. В частности, стоит взять с собой одежду «базовых» цветов (черный, белый, серый, бежевый), а также постараться уменьшить количество пар обуви.

25 июля сообщалось, что стюардессы рассказали, как вести себя в самолете, чтобы в случае чрезвычайной ситуации на борту иметь больше шансов на выживание. По их словам, пассажирам стоит быть внимательными.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020