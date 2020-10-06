Пенс и Харрис на дебатах будут разделены плексигласовым заграждением

Кандидаты в вице-президенты США Майкл Пенс и Камала Харрис в ходе дебатов 7 октября будут разделены плексигласовым заграждением. Об этом со ссылкой на комиссию по проведению дебатов сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что такое решение было принято на фоне болезни президента страны Дональда Трампа, который сдал положительный тест на коронавирус после дебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джозефом Байденом на прошлой неделе.

Несмотря на ряд положительных тестов на коронавирус в Белом доме и то, что Пенс присутствовал на мероприятии в Розовом саду более недели назад, которое рассматривается как возможный источник распространения COVID-19 среди нескольких помощников и союзников Трампа, вице-президент продолжает тестировать негативный результат, и дебаты продвигаются вперед, как и планировалось.

При этом в команде вице-президента США Майкла Пенса решение комиссии встретили насмешками. Пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер заявила, что если сенатор Харрис хочет возводить «крепость вокруг себя», то пусть делает это. Сама Миллер в мае также сдавала положительный тест на коронавирус.

Ранее 5 октября сообщалось, что лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли, заявил, что американский лидер, у которого был выявлен коронавирус, может вернуться из госпиталя домой.

Ранее в этот же день Трамп опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что многое узнал о болезни после того, как столкнулся с ней. Это было уже второй ролик, который американский лидер записал после заявления о своей болезни.

Так, накануне он сообщил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к предвыборной кампании. В этот же день Конли рассказал, что состояние президента США продолжает улучшаться. Он также отметил, что Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и его супруги Мелании.