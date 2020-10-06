Минобороны Азербайджана опровергло информацию о крупных потерях в армии

Глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы назвал распространенную армянской стороной информацию о потерях азербайджанской армии ложной. Об этом он заявил в понедельник, 5 октября.

По его словам, сообщение о потерях в азербайджанской армии более 200 человек является дезинформацией. Дяргахлы также добавил, что армянская армия вынуждена отступать и сама несет большие потери в живой силе и военной технике.

Глава пресс-службы отметил, что вопреки заявлениям армянской стороны в настоящее время оперативное и военное превосходство на всем фронте, в том числе в направлении Джебраил–Физули, находится на стороне азербайджанской армии.

Дяргахлы выразил мнение, что единственным способом спасти армянскую армию от катастрофы является освобождение «оккупированных территорий», пишет «Интерфакс».

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Так, 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб. Турция опровергла эти сообщения, отметив, что пока не видит причин отправлять военных в Карабах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

1 октября стало известно о вероятном прибытии сирийских боевиков через территорию Турции в Карабах.

В тот же день лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху.

Пашинян заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.