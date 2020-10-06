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Собянин рассказал о новых сервисах Московской электронной школы

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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 октября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о новых сервисах и модернизации платформы Московская электронная школа (МЭШ).

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Мэр подчеркнул, что число обращений к МЭШ во время пандемии возросло в 2,5 раза по сравнением с началом прошлого учебного года. Каждый день сервис электронного дневника использовали 800-850 тыс. школьников. Также с его помощью педагоги создали свыше 5 тыс. новых сценариев уроков и учебных пособий.

Собянин отметил, что, начиная с апреля, пользователям стали доступны цифровые домашние задания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Удобно: можно посмотреть предмет, дату проверки, а также статус выполнения задания. Проходить тесты теперь можно неограниченное число раз. Учителя получили обновленный конструктор уроков и электронных пособий, который <…> открывает более широкие возможности для творчества», — указал градоначальник.

Собянин добавил, что в тестовом режиме на сервисе заработали видеоконференции. Перейти на онлайн-урок можно прямо из электронного дневника.

Как напоминает сайт aif.ru, власти Москвы вместе с учителями, родителями, учеными и экспертами разработают план дальнейшей модернизации МЭШ.

В мае заммэра столицы Анастасия Ракова сообщала, что в библиотеке МЭШ в открытом доступе размещены свыше 1 млн учебных материалов, включая сценарии уроков, электронные пособия, учебники, а также интерактивные приложения и тесты, отмечает НСН.

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