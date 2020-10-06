Карпин прокомментировал красную карточку после матча «Сочи» — «Ростов»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил в интервью «Спорт Экспресс», что не понимает за что арбитр, прошедшего 4 октября матча «Сочи» — «Ростов», Евгений Турбин показал ему красную карточку и уверен, что его клуб будет просить судейский комитет РФС дать оценку работе судьи.

По словам наставника ростовчан, после финального свистка он сам подошел к Турбину, чтобы выяснить «почему Козлову показывают карточку за игру высоко поднятой ногой, а футболисту «Сочи» — не показывают».

«В ответ судья улыбнулся и сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Что вы лыбитесь, улыбаетесь?» И он показал мне красную! Ни агрессии, ни мата — не знаю, за что красная карточка. Судьям нельзя задавать вопросы? Я и желтую не понимаю почему показали. Мы с резервным арбитром нормальным тоном абсолютно общались. За один и тот же фол нам желтую, а другой команде не дают», — отметил Карпин.

Тренер в разговоре с журналистом также предположил, карточка может быть отменена, так как существенных нарушений, например, нанесение травмы, нецензурная брань, оскорбления не было. Однако, если то, что произошло прописано в регламенте, то примет это как данность.

На вопрос будет ли «Ростов» просить судейский комитет РФС дать оценку работе Турбина, Карпин выразил уверенность, что клуб попросит это сделать. Главный тренер ростовчан считает, что единственный способ бороться с произволом судей — это «наказывать жестко».

Футбольный клуб «Сочи» 4 октября обыграл «Ростов» в домашнем матче 10-го тура чемпионата «Тинькофф Российской премьер-лиги». Игра завершилась со счетом 4:2. На 63-й минуте игрок «Ростова» Матиас Норманн получил вторую желтую карточку, в связи с чем команда доигрывала матч в меньшинстве. При этом гостям арбитр Евгений Турбин предъявил в сумме восемь желтых карточек, хозяевам — одну.