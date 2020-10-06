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Небензя заявил об использовании ОЗХО для давления на неугодные страны

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Запад все больше использует техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для давления на неугодные страны, что касается и ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального. Об заявил на заседании Совета безопасности ООН российский постпред Василий Небензя.

По его словам, на сегодняшний день ОЗХО вызывает ассоциации с подтасовками и махинациями, а также все чаще становится инструментом Запада по политическому и информационному давлению на неугодные страны. Данный вывод усиливает его вовлеченность в антироссийской кампании.

Небензя напомнил, что ранее подобное поведение наблюдалось в случае с инцидентом со Скрипалями, вопросы по которым так и остались неотвеченными. На данный момент похожая ситуация складывается вокруг якобы отравления российского блогера Алексея Навального.

«Техсекретариат почему-то по первому зову о техсодействии со стороны западных стран послушно расследует это в том русле, в каком уже были сделаны политические выводы о наличии каких-то неопровержимых доказательств», — цитирует Небензю «РИА Новости».

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

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