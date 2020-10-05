Двое мужчин погибли под колесами электричек в Москве

В Москве двое мужчин скончались в результате наезда электричек. Об этом в понедельник, 5 октября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

ЧП произошли ранее в этот день в районе станций МЖД «Лианозово» и «Бутово». Один мужчина на вид 30-35 лет получил смертельные травмы проходящим электропоездом сообщением Дорохово — Лобня Савеловского направления. Личность погибшего устанавливается. Помимо этого, в районе станции «Бутово» электропоезд Подольск – Нахабино сбил другого мужчину, от полученных повреждений он скончался на месте случившегося.

МСУТ СК России начал доследственную проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП, пишет НСН.

24 сентября сообщалось, что электричка столкнулась с легковым автомобилем на переезде в подмосковном Одинцово. Погибших нет, пострадал водитель автомобиля.