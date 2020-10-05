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Санитарная авиация начала работу в Калужской области

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В Калужской области появились услуги санитарной авиации. По словам министра здравоохранения региона Алана Цкаева, 1 и 4 октября вертолеты уже доставили в калужские больницы пациентов из Козельского района, Хвастовичей и Тарусы.

Медицинские рейсы выполняют вертолеты «Ансат» компании «Русские вертолетные системы». Контракт с компанией заключил региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, пишет газета «Весть». В основном санавиация используется для доставки пациентов инсультами, инфарктами и другими диагнозами, при которых счет идет на минуты.

Как сообщалось в середине сентября, вертолет санитарной авиации Волгоградской области доставил из Камышина в областной центр пациентку, которой срочно понадобилась помощь врачей кардиологического центра. Данный рейс стал тысячным в новейшей истории санавиации региона. В 2020 году авиабригада медиков совершила 224 вылета. Чаще всего рейсы производились в Камышинский, Урюпинский и Михайловский районы.

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