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Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении

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Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что вооруженное противостояние в зоне нагорнокарабахского конфликта приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения.

Российский президент вновь призвал немедленно прекратить боевые действия на территории региона. Инициатором разговора выступила армянская сторона.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Так, 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб. Турция опровергла эти сообщения, отметив, что пока не видит причин отправлять военных в Карабах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

1 октября стало известно о вероятном прибытии сирийских боевиков через территорию Турции в Карабах.

В тот же день лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху.

Пашинян заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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