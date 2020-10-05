Прямой эфир
Сюжет:

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Недельное минирование: за семь дней Армения и Азербайджан не пришли к переговорам
Несмотря на ракетные обстрелы, вводить миротворцев в регион рано, считают в администрации президента НКР

Предметом обсуждения стала ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Глава российского МИДа выразил серьезную озабоченность непрекращающимися боевыми действами в регионе на линии соприкосновения и увеличением числа жертв среди мирного населения.

Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня и подтвердил готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении при участии сопредседателей Минской группы.

«Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит содействовать возобновлению переговорного процесса на основе базовых принципов нагорнокарабахского урегулирования», — подчеркнули в ведомстве.

В этот же день Лавров, его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Майкл Помпео выступили с заявлением о ситуации в Карабахе, в котором самым решительным образом выразили осуждение опасной эскалации насилия в регионе. В этой связи главы дипведомств стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня. Министры указали, что Москва, Вашингтон и Париж твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020