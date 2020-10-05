Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Предметом обсуждения стала ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Глава российского МИДа выразил серьезную озабоченность непрекращающимися боевыми действами в регионе на линии соприкосновения и увеличением числа жертв среди мирного населения.

Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня и подтвердил готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении при участии сопредседателей Минской группы.

«Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит содействовать возобновлению переговорного процесса на основе базовых принципов нагорнокарабахского урегулирования», — подчеркнули в ведомстве.

В этот же день Лавров, его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Майкл Помпео выступили с заявлением о ситуации в Карабахе, в котором самым решительным образом выразили осуждение опасной эскалации насилия в регионе. В этой связи главы дипведомств стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня. Министры указали, что Москва, Вашингтон и Париж твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.