Очередной очаг АЧС обнаружили в Воронежской области

В Калачеевском районе Воронежской области зафиксирован еще один очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) – свинарник-маточник колхоза «Большевик». Указом губернатора на предприятии введен полный карантин.

Первая угрожаемая зона установлена на территории в радиусе 5 км, в которую попадают хутор Сереженков, село Заброды, поселок Пригородный и село Ширяево, а также хуторы Гаранькин, Николенков, Рыбкин, Поплавский, село Пришиб и районный центр Калач. Во вторую угрожаемую зону попал весь Калачеевский район. Об этом сообщает ИА «Абирег». Создана специальная комиссия. На въездах установлены круглосуточные посты для проверки автотранспорта.

Напомним, сельхозпредприятиям и фермерам Хабаровского края повысят размер компенсации за ущерб, причиненный африканской чумой свиней. В августе в нескольких районах края заболевание привело к полному уничтожению поголовья в некоторых частных хозяйствах и предприятиях. Специалисты считают, что ситуация стабилизируется, в конце сентября уже отмечали спад интенсивности выявления новых случаев.