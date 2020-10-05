Участники автопробега «Путь Александра» проедут по Тверской области

В рамках национального проекта «Культура» Федерация мототуризма и мотоклуб «Ночные Волки» реализуют культурно-исторический проект — автомотомарш «Путь Александра» по городам, связанным с жизнью святого князя Александра Невского. Участники пробега, который продлится до 8 октября, путешествуют и по Тверской области.

Они знакомятся с достопримечательности региона, монастырями и храмами, связанными с жизнью Александра Невского. Это Благовещенская церковь в Торжке, Новоторжский Борисоглебский монастырь, Корсунско-Богородицкий собор в Торопце, собор святого князя Александра Невского в Твери.

Кроме того, запланировано посещение Ржевского мемориала Советскому солдату, пишут Тверские ведомости.