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Шуваловскую свалку ликвидируют в Дзержинске

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Представители РАН, министерства экологии Нижегородской области, ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» и члены комитета по природным ресурсам Госдумы РФ посетили три объекта накопленного экологического вреда в Дзержинске: полигон ТБО «Игумново», шламонакопитель «Белое море» и свалку промышленных отходов «Черная дыра».

Все три объекта рекультивируют по национальному проекту «Экология», отмечает ИА «НьюсНН». Работы на первых двух стоках уже завершены. Обезвреживание отходов продолжается на «Черной дыре». Председатель комитета по природным ресурсам Госдумы РФ Николай Николаев отметил, что результат уже виден. «Важно сейчас не только довести эту работу до конца, но и тиражировать опыт», — заявил он.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров рассказал, что помимо рекультивации свалок в Дзержинске в этом году планируют ликвидировать Шуваловскую свалку. «Полностью завершить ее рекультивацию планируется в 2022 году», — подытожил он.

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