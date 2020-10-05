В испытании вакцины центра «Вектор» примут участие 30 тыс. добровольцев

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» наберет 30 тыс. человек для участия в пострегистрационных исследованиях разработанной им вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 октября, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С началом массового производства вакцина поступит в медицинские учреждения, обеспечивающие вакцинацию граждан. После регистрации вакцины будут определены центры проведения пострегистрационных исследований, в которых примут участие 30 тыс. добровольцев», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

Испытания начнутся в ноябре-декабре.

30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о завершении клинических исследований вакцины центра «Вектор». В тот же день Федеральный институт промышленной собственности выдал центру патенты на препарат.

29 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регистрация вакцины, разработанной «Вектором», ожидается в течение трех недель.

В начале сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины «Вектора» выписали из больницы и у девяти добровольцев выработались антитела.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.