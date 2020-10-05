Политолог оценил возможность контактов Навального с западными спецслужбами

Генеральный секретарь Института Суворова в Австрии Патрик Поппель заявил, что блогер Алексей Навальный мог контактировать с западными спецслужбами. Об этом он заявил 5 октября в комментарии РЕН ТВ.

«Была ли у господина Навального поддержка с Запада? Конечно, оппозиция режима того или иного государства всегда поддерживается противниками из-за рубежа. Это нормальный в политике процесс. Работал ли господин Навальный на западные спецслужбы или был ли он тайным агентом зарубежных спецслужб? Тут сложно ответить однозначно, но всё говорит о том, что он мог быть в контакте с работниками зарубежных спецслужб. Это кажется вполне возможным», — заявил эксперт, отметив, что госпитализация Навального была выгодна Западу.

Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт придерживается аналогичного мнения. Он полагает, что Навальный мог сотрудничать и с ЦРУ.

«Это вполне возможно, потому что иметь таких агентов влияния внутри страны — это ключ, который ЦРУ и другие разведки часто используют, чтобы дестабилизировать ситуацию там. А в правительстве США есть определенные силы, которые хотят конфликта с Россией», — отметил Беннетт.

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве располагают данными о том, как с Навальным работают сотрудники ЦРУ, пишет «Газета.ру».

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.