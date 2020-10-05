Прямой эфир

Массовые мероприятия запретили в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 5 октября в театрах и кинотеатрах Севастополя продажа билетов ведется по принципу заполнения залов наполовину. Зрители будут сидеть в шахматном порядке. Такое поручение дал губернатор города Михаил Развожаев.

Массовые мероприятия не будут проводиться со следующей недели, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». «На этой неделе, где обязательства взяты, заканчивается всё в повышенном режиме (безопасности) противоэпидемиологической обстановки», — пояснил Развожаев.

Ранее в Севастополе в автобусах, троллейбусах, на катерах и на паромах начали раздавать медицинские маски. Акцию проводит департамент транспорта. За неделю должны раздать в общей сложности 800 тыс. масок. Частным перевозчикам рекомендовали усилить меры по соблюдению масочного режима.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020