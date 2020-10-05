Массовые мероприятия запретили в Севастополе

С 5 октября в театрах и кинотеатрах Севастополя продажа билетов ведется по принципу заполнения залов наполовину. Зрители будут сидеть в шахматном порядке. Такое поручение дал губернатор города Михаил Развожаев.

Массовые мероприятия не будут проводиться со следующей недели, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». «На этой неделе, где обязательства взяты, заканчивается всё в повышенном режиме (безопасности) противоэпидемиологической обстановки», — пояснил Развожаев.

Ранее в Севастополе в автобусах, троллейбусах, на катерах и на паромах начали раздавать медицинские маски. Акцию проводит департамент транспорта. За неделю должны раздать в общей сложности 800 тыс. масок. Частным перевозчикам рекомендовали усилить меры по соблюдению масочного режима.